مقتل 15 مسلحا في عمليتين منفصلتين في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني

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قتلت قوات الأمن الباكستانية 15 مسلحا تكفيريا في عمليتين منفصلتين في إقليم خيبر بختونخوا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم السبت.

وقال الجناح الاعلامي للقوات المسلحة الباكستانية في بيان صحفي اليوم إن قوات الأمن نفذت عملية في حي ديرا إسماعيل خان، بعد وصول معلومات استخباراتية عن تواجد تكفيريين.

واشتبكت قوات الأمن أثناء العملية مع العناصر التكفيرية مما أسفر عن مقتل تسعة منهم، من بينهم عدد من قيادات الخلية.

وكان التكفيريون القتلى متورطين في العديد من الأنشطة الإرهابية في المنطقة ومطلوبين لدى وكالة إنفاذ القانون.

وحيدت قوات الأمن ستة تكفيريين في عملية أخرى في وزيرستان الشمالية.

وسقط أحد الضباط قتيلا إلى جانب ثلاثة من أفراد وحدته، أثناء الاشتباك العنيف.