الاتحاد السوري يُعلن موعد استئناف النشاط الرياضي

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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم السبت، مجموعة من القرارات أبرزها تحديد موعد استئناف النشاط الرياضي في البلاد بعد انتهاء الحرب.

وكشف الاتحاد السوري عن تحديد يوم 10 أبريل المقبل موعدا لاستئناف النشاط الكروي المحلي على مستوى جميع الفئات والدرجات.

إلى جانب تعيين رغدان شحاتة مديرا للمنتخب السوري الأول، وتعيين أنس صابوني كمدرب مساعد ضمن الجهاز الفني للمنتخب السوري الذي يقوده الإسباني خوسيه لانا.

جدير بالذكر أن الاتحاد السوري لكرة القدم قد اتخذ قرارا بإقامة مباريات الدوري بدون جمهور قبل أن يقرر تأجيلها إلى إشعار آخر نهاية العام الماضي.

وأقيمت 5 مباريات ضمن منافسات الموسم الحالي، ويعتلي الكرامة صدارة جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق 5 نقاط عن الوثبة أقرب منافسيه.