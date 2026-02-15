نائب وزير الصحة: المرحلة المقبلة ستشهد تحولا استراتيجيا من مفهوم تنظيم الأسرة إلى تنمية الأسرة

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع قيادات المجلس القومي للسكان لمراجعة الإنجازات المحققة في ملف السكان خلال الـ19 شهرًا الماضية، ورصد الإيجابيات ونقاط التحسين، بهدف قياس التقدم نحو تحقيق المستهدفات القومية وفق إطار زمني واضح ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأكدت نائب الوزير، أهمية رفع رضا العاملين بالمجلس وفروعه في المحافظات، إلى جانب متابعة رضا المواطنين عن خدمات الصحة الإنجابية المقدمة بالمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت أن المرحلة المقبلة (2026-2027) ستشهد تحولًا استراتيجيًا من مفهوم «تنظيم الأسرة» إلى «تنمية الأسرة»، مع التركيز على خفض معدلات الحمل غير المخطط له من خلال رسائل توعوية رئيسية تشمل: تعزيز المباعدة بين الولادات (3-5 سنوات)، دعم الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، والاهتمام بصحة الطفل للحد من مخاطر الحمل المتعاقب القريب مثل التقزم والسمنة، كما تم بحث تطوير الخطاب التوعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأساليب أكثر تفاعلية وجاذبية.

وأشارت إلى زيادة مخصصات التدريب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتنمية مهارات العاملين في القيادة والتخطيط والإدارة، مع التأكيد على دقة تسجيل البيانات واستخراج المؤشرات بدقة عالية.

ووجهت باعتماد جداول النوبتجيات لجميع العاملين لرفع الإنتاجية، وتفعيل مكافآت الإنجاز المرتبطة بالأداء والعمل الإضافي، إلى جانب تكثيف جهود قطاع الإعلام خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما أكدت تنظيم «اليوم السكاني» بالجامعات وفق خطة محددة تستهدف طلاب المدن الجامعية لنشر الوعي قبل الزواج، مع الإعداد لحملات توعوية مكثفة خلال شهر رمضان، وتعزيز دور الوعاظ والرائدات الريفيات في نشر الوعي المجتمعي على نطاق واسع.