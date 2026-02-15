مستشفيات جامعة سوهاج الأولى في الترصد الوبائي على مستوى المستشفيات الجامعية لعام 2026

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفيات الجامعية حصلت على المركز الأول في أعمال الترصد الوبائي على مستوى المستشفيات الجامعية لعام 2026، وهو إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الجامعة في القطاع الصحي، ويعكس حجم الجهد المؤسسي والعمل المنظم الذي بدأ منذ عدة سنوات لتطوير منظومة الترصد والارتقاء بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد النعماني، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة تصاعدية بدأت بالحصول على المركز الثالث عام 2024، ثم المركز الثاني عام 2025، وصولًا إلى المركز الأول لعام 2026، بما يعكس رؤية جامعة سوهاج في دعم منظومة الترصد الوبائي وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وترسيخ دورها الرائد في حماية صحة المجتمع.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن هذا التقدم جاء نتيجة خطة عمل متكاملة انطلقت منذ عام 2020، ركزت على تطوير آليات الترصد الوبائي، ورفع الوعي داخل الأقسام المختلفة، وتطبيق التعريفات المعتمدة بدقة، بما أسهم في تحقيق طفرة واضحة في أعداد الحالات المرصودة، إذ ارتفعت من 21 حالة عام 2020 إلى 3208 حالات عام 2025، فضلًا عن زيادة قدرها 378 حالة خلال يناير 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس دقة الرصد وتحسن كفاءة المتابعة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن إدارة المستشفيات حرصت على توفير الدعم الكامل لوحدة مكافحة العدوى والترصد، من خلال المتابعة اليومية الدقيقة للعنايات والأقسام المختلفة، والتنسيق المستمر مع مديرية الشئون الصحية، وتفعيل التسجيل المنتظم في الدفاتر الرسمية وبرنامج النيدز، بما يضمن دقة البيانات واستدامة التطوير.

وأكدت الدكتورة أسماء جودة، مدير وحدة مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفى، أن منظومة العمل اعتمدت على نشر تعريفات الحالات الوبائية داخل الأقسام، والتدريب المستمر لأعضاء الفريق، ومتابعة الأداء بشكل يومي.

وأشاد بجهود فريق العمل من الأطباء ومنسقي الترصد ومسؤولي الإدخال وحكيمات الترصد بالمستشفيات الجامعية.