علق السيناتور الأسترالي، فرايزر مانينغ، على الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزلندا، ملقيا باللوم على المسلمين المهاجرين والإسلام الذي وصفه بأنه «أصل أيدولوجية العنف»، على حد تعبيره.

وأضاف في بيان صادر عنه نقلًا عن شبكة «سي إن إن بالعربية»، اليوم الجمعة، «السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزلندا اليوم هو هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزلندا بالأصل.. لنكن واضحين، ربما يكون المسلمون ضحية اليوم في العادة هم المنفذون، على مستوى العالم يقتل المسلمون الناس بمستويات عالية باسم دينهم».

وتابع: «الدين الإسلامي ببساطة هو أصل وأيدولوجية العنف من القرن السادس.. ويبرر الحروب اللانهائية ضد أي أحد يعارضه ويدعو لقتل معارضيه وغير المؤمنين به».

وأثارت تصريحات السيناتور الأسترالي جدلًا واسعًا، ووصف رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعليقات السيناتور بـ«الأمر المقرف والذي ليس لا صحة له».

وتابع رئيس الوزراء الأسترالي:«مثل هذه التصريحات لا مكان لها في أستراليا، فكيف بالبرلمان الأسترالي، ونيوزلندا مثل أستراليا، مأوى للناس من جميع المذاهب والثقافات والخلفيات، ولا مكان في دولتنا للكراهية وعدم التسامح التي انتجت التشدد والإرهاب والعنف التي ندينها».

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء صلاة الجمعة.

كما أعلنت الشرطة النيوزيلندية، عن ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش ارتفعت إلى 49 شخصا على الأقل، بخلاف المصابين.

ورفعت نيوزلندا درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عال، موضحة أنه تقرر تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.

