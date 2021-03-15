قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كان من الضروري الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، مشيرًا إلى توافر احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية كالقمح والسكر والأرز واللحوم.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن احتياطي السكر في مصر يكفي حتى أكتوبر المقبل فضلًا عن احتياطي من الأرز يكفي طوال العام، ذاكرًا أن هناك تعاقدات مع السودان لتوفير اللحوم.

وذكر أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن المجمدة، إضافة إلى استيراد نحو 5 آلاف طن أخرين لمواجهة أي نقص وارد في شهر رمضان، لافتًا إلى تواصله مع الغرف التجارية لمعرفة أي نواقص واحتياجات في الخام.

وأوضح أن مصر لم تواجه أي نقص في السلع الغذائية، نظرًا لعمل جميع العاملين في قطاع المواد الغذائية على ثلاث ورديات خلال اليوم، مضيفًا أن عربات السلع الغذائية كانت توفرها بالمتاجر في ظل فرض حظر التجول للوقاية من انتشار كورونا.



