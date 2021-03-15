بدأ معهد علوم البحار بالغردقة عملية تحنيط سمكة نابليون النادرة، بعد العثور عليها بأحد محلات بيع الأسماك، بمعرفة وحدة شرطة البيئة.

وترأس عملية التشريح الدكتور محمود دار مدير معهد علوم البحار بالغردقة، حيث بدأت عملية التحنيط بتشفيه وإزالة اللحم من السمكة، وحشوها بالملح، ثم دهنها بمادة كيماوية معينة للحفاظ عليها، وحشوها بنشارة الخشب، ومنها يتم استخدام الوسائل العلمية لاستكمال عملية التحنيط.

وأوضح مدير معهد علوم البحار، أن عملية التحنيط تستغرق 4 أيام من العمل عليها، ويتم حفظ، وعرض السمكة بالمعرض الخاص بالمعهد.

وأضاف دار، أن سمكة نابليون من الأسماك النادر بالبحر الأحمر ومهددة بالانقراض وهناك قوانين تجرم اصطيادها وبيعها والاتجار بها، مشيرًا إلى أن السمكة التي تم تحنيطها تم ضبطها بأحد محلات الأسماك أثناء عرضها للبيع للجمهور ويبلغ طولها 160سم ووزنها 60 كيلو.

شارك في عملية التحنيط علام غلام أقدم العاملين بالمعهد ومسؤول التحنيط، وعدد من العاملين.

من ناحيته قال تامر كمال مدير جهاز شؤون البيئه ومحميات البحر الأحمر، هذا النوع مصدر جذب للسياح، وتعد هذه النوعيات ثروه قوميه، وتم العثور عليها من خلال الحملات التي نقوم بها، وأن الإجراءات القانونية التي أجرتها المحميات لاكتشاف السمكة بالعثور عليها في إحدى محلات بيع الأسماك، وتم توثيق الحالة، وقمنا بعمل توصيف لإجراء قانوني، تم الضبط والتقييم الفني.