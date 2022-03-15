العاهل الأردني يتوجه إلى ألمانيا اليوم في زيارة تهدف لتعزيز الشراكة بين البلدين

يتوجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل، يلتقي خلالها الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وذلك بعد زيارة الملك للنرويج.

ووفقا لقناة "المملكة" الأردنية، سيعقد الملك مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في أول لقاء منذ توليه منصبه، بشأن آليات تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون في المجالات كافة، فضلا عن بحث آخر المستجدات إقليميا ودوليا.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أقيمت في عام 1965. ويجري البلدان مشاورات ثنائية بشكل منتظم، لبحث التطورات في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وألمانيا من أكثر الدول التي تسهم في دعم اللاجئين السوريين، الذين يستضيف الأردن أعدادا كبيرة منهم.