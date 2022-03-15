واشنطن: المحادثات مع الصين بشأن روسيا كانت مناقشة جوهرية

أجرى مسؤولون أمريكيون وصينيون "مناقشة جوهرية" بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أول محادثات شخصية رفيعة المستوى منذ الغزو، إلا أن البيت الأبيض لم يعلن عن نتائج محددة أو اتفاقيات.

وقال البيت الأبيض في بيان عقب المحادثات إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان "أثار مجموعة من القضايا في إطار العلاقات الأمريكية الصينية" بما في ذلك الحرب خلال اجتماع استمر نحو ست ساعات في روما مع كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي.

وأضاف البيان "كما أكدا أيضا أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين اليوم الاثنين إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظرائهم الصينيين خلال الاجتماع بمخاوفهم.

وقد رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، التقارير التي تفيد بأن روسيا طلبت مساعدات عسكرية صينية من أجل غزوها لأوكرانيا، ووصفها بأنها "مضللة" و"خبيثة".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول الصيني قوله في مؤتمر صحفي معتاد اليوم الاثنين ببكين، ردا على سؤال بشأن التقارير التي ترددت مؤخرا، إن "ما تدعيه الولايات المتحدة ما هي إلا معلومات مضللة".

وكانت الولايات المتحدة قالت إن روسيا سعت للحصول على مساعدات عسكرية صينية في حربها على أوكرانيا.

وقال تشاو إن الصين "تلعب دورا بناء من أجل تعزيز محادثات السلام"، مضيفا أن "الأولوية العليا الآن هي ضرورة أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس لتهدئة الوضع، بدلا من تأجيج التوترات".

وأكد: "علينا أن نعزز التسوية الدبلوماسية بدلا من زيادة تصعيد التوتر".