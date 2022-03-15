روسيا تستأنف رحلات الطيران مع مصر 25 مارس الجاري

قال عصام علي الخبير السياحي إن روسيا قررت استئناف رحلات الطيران إلي 10 دول في مقدمتهم مصر اعتبارا من 25 مارس الجاري علي متن Superjet 100 والتي ستقلع من سوتشي.



وأضاف الخبير السياحي أن روسيا قررت إنشاء مركز لرحلات طائرات السوبر جيت إلى الخارج في سوتشي من قبل شركة طيران روسية تابعة لشركة إيروفلوت، وقد تم التعهد بإطلاقها في نهاية شهر مارس، وتم التخطيط لرحلات جوية إلى مصر وتركيا وإسرائيل وأوزبكستان وإيران وكازاخستان.



وأوضح أنه تم اختيار سوتشي كمحور، من بين محاور أخرى، بسبب موقعها الجغرافي المناسب كمحور عبور بين أجزاء مختلفة من البلاد وقربها من المنتجعات الأجنبية الجنوبية، مما سيزيد من حركة الركاب، بما في ذلك الرحلات الجوية المتصلة من موسكو ممكنة أيضًا بالإضافة الي الميزة الأكثر حدة هي أن SSJ-100s مسجلة في سجل الطيران في الاتحاد الروسي ومؤمنة من قبل شركات التأمين المحلية، مما سيسمح لشركات النقل بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه جميع ركاب الرحلات الجوية الدولية، ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أنه بسبب "ميزات التصميم" للطائرة - حيث تحتوي على 100 مقعد فقط.