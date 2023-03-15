السلطة الفلسطينية تعلن رسميا مشاركتها في اجتماع خماسي يضم إسرائيل تستضيفه مصر

أعلن مسئول في السلطة الفلسطينية خلال اجتماعه مع مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، رسميا مشاركة السلطة في اجتماع خماسي يضم إسرائيل تستضيفه مصر، يوم الأحد المقبل.

وسيضم الاجتماع المقرر في شرم الشيخ مسئولين من الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل على غرار الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير الماضي.

وكان اجتماع العقبة انتهى بإعلان تفاهمات فلسطينية وإسرائيلية لتهدئة التوتر بين الجانبين من بينها وقف الإجراءات الأحادية الجانب، على أن يتم عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان، إنه اجتمع في رام الله مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو "تحضيرا للاجتماع الخماسي في شرم الشيخ يوم الأحد".

وذكر الشيخ أنه بحث مع المسئول الأمريكي "العديد من القضايا والملفات الاقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة".

من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى ضرورة "الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".

وقال أشتية في بيان عقب استقباله عمرو إن الشعب الفلسطيني "يعيش ضغوطا غير مسبوقة، على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية من تصاعد الاستيطان والقتل والاقتحامات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي".

وأضاف "على الصعيد المالي هناك ارتفاع في حجم الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وانخفاض حاد بأموال المساعدات الخارجية، وارتفاع الأسعار والتضخم على مستوى عالمي".

ودعا أشتية إلى ضغط أمريكي جدي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تقتطعها بشكل غير شرعي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية سيشارك في اجتماع شرم الشيخ عن إسرائيل نفس الوفد الذي شارك في اجتماع العقبة، ويترأسه مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، على أن يتم البحث في خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية قبل شهر رمضان المقرر الأسبوع المقبل.