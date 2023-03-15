روسيا تؤكد رغبتها في انتشال المسيرة الأمريكية بعد تحطمها بالبحر الأسود

أكدت روسيا رغبتها في تحديد مكان الطائرة المسيرة الأمريكية التي تحطمت في البحر الأسود، بعد حادث شمل مقاتلة روسية أمس والعمل على انتشال الطائرة.

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف للتلفزيون الروسي، اليوم الأربعاء، "لا أعرف إذا كنا سننجح. ولكن يجب القيام بذلك. بالطبع آمل أن ننجح".

وتابع باتروشيف أنه بينما تقول الولايات المتحدة إنها ليست طرفا في الحرب في أوكرانيا، تظهر هذه الحادثة تورطها في القتال "هذا تأكيد آخر على أنهم متورطون بشكل مباشر في تلك الأفعال، في الحرب".

في غضون ذلك، دافع سلاح الجو الأوكراني عن نشر طائرات استطلاع مسيرة أمريكية بعد واقعة الاصطدام الجوى التي حدثت فوق البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إلهنات عبر التلفزيون في كييف مساء الثلاثاء "البحر الأسود ليس بحرا داخليا لروسيا مثلما احتلوا بحر أزوف ويعتبرونه ملكا لهم".

وأضاف أن البحر الأسود يحد أيضا دولا أعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) من بينها تركيا ورومانيا وهذا هو السبب فى عمل الطائرات المسيرة الأمريكية هناك على أساس قانوني.

ووفقا للجيش الأمريكي، اصطدمت طائرة مسيرة عسكرية أمريكية بمقاتلة روسية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود. وقال الجيش إنه تحتم على القوات الأمريكية إسقاط الطائرة المسيرة بعد الاصطدام.

ويحد البحر الأسود كلا من روسيا وأوكرانيا. ووصف سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، الواقعة بـ"الاستفزازية"، قائلا إن الطائرة المسيرة الأمريكية المحطمة كانت تعمل على مسافة آلاف الكيلومترات من موطنها بالقرب من الحدود الروسية.

وقال أنتونوف إن الطائرة المسيرة كانت تجمع بيانات للقوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ ضربات ضد روسيا وهو "نشاط غير مسموح به".

وحدثت الواقعة أمس الثلاثاء إلى الجنوب الشرقى لجزيرة سنيك( الثعبان) الأوكرانية الواقعة بالبحر الأسود.