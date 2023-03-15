ملكة بلجيكا وابنتها تزوران مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر

استقبل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأربعاء، ملكة بلجيكا ماتيلدا، والأميرة إليزابيث، خلال زيارتهما مقبرة الملك توت عنخ آمون في مناسبة مرور مائة عام على زيارة ملكة بلجيكا الراحلة الملكة إليزابيث للمقبرة عقب افتتاحها عام 1923.

واستمعت الملكة والأميرة لشرح مفصل من وزيري حول المقبرة وما يتعلق باكتشافها على يد البريطاني هوارد كارتر.

كما زارت المدينة الذهبية بالبر الغربي في الأقصر، واستمعت لشرح حول تاريخ المدينة وعملية اكتشاف معالمها من الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، كما زارت منطقة دير المدينة وتابعت أعمال البعثة الأثرية البلجيكية العاملة هناك.