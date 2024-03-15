استطلاع: جانتس يواصل التقدم على نتنياهو رغم خسارة 4 مقاعد

أظهر استطلاع للرأي مواصلة حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس تقدمه على حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، رغم انفصال حزب "أمل جديد" برئاسة الوزير بدون حقيبة جدعون ساعر عنه، وخسارة حزب جانتس 4 مقاعد في الكنيست حال جرت انتخابات اليوم.

وأشارت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، لحصل حزب "الوحدة الوطنية" على 36 مقعدا، مقابل 18 مقعدا لحزب "الليكود"، و4 مقاعد لحزب "أمل جديد"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ويمتلك حزب "الليكود" حاليا 32 مقعدا بالكنيست، مقابل 12 لـ "الوحدة الوطنية".

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه وفقا لنتائج الاستطلاع، فإذا "جرت انتخابات اليوم سيحصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على 47 مقعدا، فيما سيحصل المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو للحكومة على 64 مقعدا، فيما سيحصل حزب أمل جديد على 4 مقاعد وتحالف الجبهة الديمقراطية والجبهة العربية للتغيير على 5 مقاعد".

وكانت استطلاعات مماثلة نشرتها "معاريف" في الأسابيع الماضية، توقعت حصول تحالف "الوحدة الوطنية" و"أمل جديد" على 40 من مقاعد الكنيست الـ 120، في حالة أجريت الانتخابات الإسرائيلية.

وبخصوص الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة، أظهرت النتائج أن 34% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 47 منهم أن جانتس هو الأنسب للمنصب، بينما لم يحدد 19% إجابة معينة.

ولتشكيل حكومة في إسرائيل فإنه يتعين الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل بالكنيست، ما يشير إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة.

ولا تلوح بالأفق إمكانية لإجراء الانتخابات العامة في إسرائيل قريبا رغم مطالبة المعارضة بإجراء الانتخابات فورا.

وذكرت "معاريف" أن الاستطلاع أجراه معهد "لازار" للدراسات، وشمل عينة عشوائية من 601 مشاركا، وبلغ هامش الخطأ 4%.