استشهاد 149 فلسطينيا جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد 149 فلسطينيا على الأقل خلال هجمات عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيدا و300 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بسبب الهجمات الإسرائيلية إلى 31490 شخصا، بحسب بيان الصحة.

وذكرت الوزارة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وفقا للبيان.