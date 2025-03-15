وزير الإسكان يشدد على الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة بمشروع سكن لكل المصريين

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع المهندس شريف الشربيني إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة، منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل انتهى وجارٍ تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودي الدخل، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل، وجار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات، حيث تتوافر خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.

وتجول الوزير بموقع المشروع موجها بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة جميع الواجهات للعمارات، والاهتمام باللافتات الإرشادية.

وخلال الزيارة، تفقد وزير الإسكان إحدى الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالمدينة، مشيدا بمستوى التشطيبات الداخلية للوحدة