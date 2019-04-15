ارتفاع عدد الأجانب في ألمانيا لأكثر من عشرة ملايين عام 2019

ارتفع عدد الأجانب في ألمانيا العام الماضي ليصل إلى نحو 9ر10 مليون شخص.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، اليوم الاثنين، أن فارق ارتفاع الأجانب الوافدين إلى ألمانيا عن عدد المهاجرين من البلاد تبلغ نسبته 7ر2% (292 ألف شخص).

ووفد إلى ألمانيا العام الماضي بحسب السجل المركزي للأجانب 303ر1 مليون فرد، مقابل 012ر1 مليون فرد هاجروا من ألمانيا.

ويبلغ عدد السكان في ألمانيا بوجه عام 979ر82 مليون نسمة حتى تاريخ 30 سبتمبر الماضي.

وارتفع على نحو كبير مجددا عدد المهاجرين الحاملين لتصاريح عمل من دول خارج الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عددهم حتى نهاية العام الماضي 266 ألف شخص (و217 ألف شخص عام 2017)، بزيادة تفوق نسبة 20% للعام الثالث على التوالي. وينحدر أغلب هؤلاء المهاجرين من الهند (12%) والصين (9%) والبوسنة والهرسك (8%) والولايات المتحدة (7%).

وبحسب البيانات، يبلغ متوسط أعمار هؤلاء 35 عاما، ويشكل الرجال 68% منهم. وحصل أكثر من 83% منهم على تصريح إقامة محدد المدة، بينما حصل 17% على تصريح إقامة مفتوح.