تقرير: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط لن تتضمن على الأرجح إقامة دولة فلسطينية

نقل تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، عن مصادر مطلعة، أن مقترح "صفقة القرن" الذي تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعداده سيتضمن تحسين ظروف حياة الفلسطينيين، إلا أنه لن يتضمن على الأرجح إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يطرح البيت الأبيض حزمة السلام التي طال انتظارها خلال الربيع أو بداية الخريف القادم، بعد جهود قام بها جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره.

وذكرت الصحيفة أن الخطة تمثل جهد ترامب لوضع بصمته على الدبلوماسية في صراع مستمر منذ عام 1948، ومن المرجح أن تركز بصورة كبيرة على المخاوف الأمنية الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة، فقد قال ترامب لأصدقاء إنه يرغب في قلب الافتراضات التقليدية بشأن حل الصراع، ولكن على عكس دبلوماسيته الشخصية التقليدية مع كوريا الشمالية، فإن ترامب أوكل بصورة كبيرة جهود سلام الشرق الأوسط لصهره.

وأضافت أن معظم المحللين يرون أن فرصة نجاح كوشنر ضئيلة للغاية في أمر فشلت فيه الجهود المدعومة من الولايات المتحدة لعقود. كما أن فرصه تتضاءل بسبب ما تولد لدى الأوروبيين وبعض القادة العرب من إحساس بأن ترامب كشف أوراقه من خلال سلسلة من الإجراءات المحابية لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تتحدث مع فريق كوشنر أنه وغيره من المسؤولين الأمريكيين ربطوا السلام والتنمية الاقتصادية بالاعتراف العربي بإسرائيل والقبول بصورة الوضع الراهن "للحكم الذاتي" الفلسطيني وليس "السيادة".