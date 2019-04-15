ماكرون يصل إلى موقع كاتدرائية نوتردام ويستمع إلى شرح بشأن الحادث

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى موقع حريق كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «فرانس 24»، منذ قليل.

وأظهرت «فرانس 24»، لقطات ترصد وصول «ماكرون» إلى موقع الكاتدرائية، واستماعه إلى شرح بشأن الحادث.

واندلع اليوم الاثنين، حريق هائل في كاتدرائية «نوتردام» التاريخية، التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد من أبرز معالمها السياحية، وتستقبل نحو 13 مليون زائر سنويا.

وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه لا وفيات حتى الآن جراء الحريق الذي امتد إلى سقف الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج التاريخي بالكامل.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن أسفه لهذا الحادث، قائلا: «أنا حزين هذه الليلة لرؤية هذا الجزء منا يحترق».