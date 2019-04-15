السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث في المنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول كينيث مكينزي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقائهما بقصر اليمامة في الرياض، بحضور وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من المسؤولين.