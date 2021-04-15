وفد طبي صربي يزور أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا بالغردقة

زار وفد طبي من دولة صربيا، صباح اليوم الخميس، بزيارة الأماكن المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بمدينة الغردقة بفندق سي جاردن بميدان العروسة، ووحدة صحة الأحياء شمال الغردقة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة لتلقي اللقاح للعاملين والمقيمين بالمدينة الساحلية.

وشرحت مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، كل

الإجراءات التي يتم اتخاذها من بداية التسجيل لتلقي اللقاح حتي يتم التطعيم.

وأكدت أن اللقاحات المستخدمة عبارة عن نوعين سينوفارم واسترازينكا، مشيرة إلى أن مديرية الشئون الصحية تهدف إلي تلقي جميع العاملين والمقيمين بالمحافظة لتلك اللقاح، نظراً لأهميته في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أفادت مدير إدارة الطب الوقائي أنه تم تطعيم عدد 615 شخصًا من العاملين بالقطاع السياحي حتي الآن، مؤكدة أن فندق سي جاردن والوحدة الصحية بالأحياء يبدأ العمل بهما يوميا من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 9 مساءاً، وحاليا خلال شهر رمضان الكريم يتم العمل حتى الساعة 10 مساءاً.

وأبدى الوفد الصربي إعجابه الشديد بالأماكن والبروتوكول المتبع لتلقي اللقاح، مشيداً بالإجراءات الاحترازية بالمدينة السياحية.