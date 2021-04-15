معهد روبرت كوخ يدعو لاتخاذ إجراءات لكسر الموجة الثالثة لكورونا بألمانيا

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ناشد معهد "روبرت كوخ" الألماني الأوساط السياسية ضرورة كسر الموجة الثالثة لوباء كورونا.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر، اليوم الخميس، بالعاصمة برلين: "يتعين علينا خفض أعداد الإصابة. وأنه من السذاجة الاعتقاد أنه يمكن اختبار رحيل الفيروس".

وأوضح أن خفض أعداد الإصابة يستلزم وضع لوائح واستراتيجيات فعالة مع المثابرة في التنفيذ، وقال: "الوضع في المستشفيات يتفاقم بشكل كبير. وسوف يصيبنا بشكل أقوى من الموجة الثانية.. يتعين علينا اتخاذ إجراء الآن".

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 29 ألفا و426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 294 حالة وفاة.

وجاء في تقرير الوضع المحدث للمعهد مساء أمس الأربعاء: "بعد تراجع مؤقت في عدد الحالات على مدار أيام عيد الفصح، سيستمر الارتفاع الشديد للإصابات".

وبحسب المعهد، تراجع معدل إجراء اختبارات الكشف عن كورونا وتسجيل حالات إصابة على مدار أيام عيد الفصح.