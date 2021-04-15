البحرين تدين إطلاق 4 طائرات مسيرة و5 صواريخ باليستية تجاه السعودية

تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وخمسة صواريخ باليستية باتجاه مدينة جيزان في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، مساء الخميس، إن محاولات مليشيا الحوثي عدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأكدت وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.