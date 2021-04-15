الصحة البرازيلية: تسجيل 3459 وفاة و73513 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 3459 وفاة و73513 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3 ملايين و618 ألفًا، و884 شخصًا، بينما بلغ عدد الإصابات 13 مليونًا، و673 ألفًا، و507 شخصًا.

وكان منسق برنامج المنظمة البرازيلية لطب الإنعاش إديرلون ريزيندي، قد أعلن أن عدد المصابين بكورونا البالغين 39 عاما وما دون في وحدات الرعاية المركزة ارتفع في مارس بشكل كبير ليتجاوز 11 ألفا، ويشكل 52.2 بالمائة من إجمالي المرضى في تلك الأقسام.

وكانت نسبة شاغلي أسرة الرعاية المشددة الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما 14.6 بالمائة في الأشهر الأولى لانتشار الفيروس، ونحو 45 بالمائة بين سبتمبر وفبراير.