الكرملين: روسيا سترد بالمثل حال فرض عقوبات أمريكية

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا ستتصرف وفقا لمبدأ المعاملة المثل، وذلك تعليقا على التقارير، التي تحدثت عن عقوبات أمريكية محتملة قد يتم الإعلان عنها قريبا.

وعلق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تقارير حول اعتزام الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة، والإعلان عنها اليوم الخميس، بأنه «لا يوجد دخان بدون نار»، مضيفا أن الكرملين يدين ذلك ويعتبر أن أي منحى لفرض عقوبات غير قانوني.

كما أشار «بيسكوف» إلى أن موسكو لا تريد أن تُبنى العلاقات مع الولايات المتحدة على صيغة: «خطوة إلى الأمام، وخطوتان إلى الوراء»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وأضاف: «من الواضح أنه لا يوجد دخان بدون نار. والأرجح أننا نتحدث عن نوع من التسريبات في الصحف الأمريكية. لن نعلق على ما تنشره الصحف، وسننتظر إذا كانت الإدارة الأمريكية ستعلن رسميا عن قرارات ما».