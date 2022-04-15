وكالة موديز: سداد روسيا مدفوعات السندات الدولارية بالروبل «يعد تخلفا عن السداد»

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قرار روسيا بسداد مدفوعات السندات الدولارية بالروبل بدلا من الدولار الأمريكي "سيعتبر إخلالا" إذا لم يتم تسوية الموقف في غضون 30 يوما من موعد استحقاق الأموال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وبينما ذكرت وكالة موديز إن تصريحاتها لا تمثل تغيرا في التصنيف الائتماني، إلا أنها أوضحت أن خطوة الحكومة الروسية للوفاء بهذه الالتزامات بالعملة المحلية، بدلا من الدولار، يمثل تغيرا في بنود السداد المنصوص عليها في العقود الأصلية للسندات.

وقالت شركة التصنيف الائتماني في بيان اليوم إنها "قد تعتبر تخلفا عن السداد بموجب تعريف موديز" إذا لم يتم تصحيح المدفوعات، التي حل موعد استحقاقها في وقت سابق من الشهر الجاري مقابل السندات الخارجية التي يحين موعد استحقاقها في 2022 و 2042، بحلول نهاية فترة السماح في الرابع من أيار/ مايو.