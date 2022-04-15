البنتاجون يكشف تفاصيل إغراق أوكرانيا للطراد الروسي موسكفا

قال مسئول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، إن الطراد الروسي "موسكفا" أغرق بصاروخين أوكرانيين، مؤكدا أنها "ضربة قاسية" لروسيا.



وأوضح المسئول، الذي طلب عدم كشف اسمه لمجموعة من الصحفيين: "نعتقد أنهم ضربوها بصاروخَي نبتون"، وفقا لوكالة رويترز.



ونفى المسؤول الأمريكي رواية موسكو التي تؤكد أن بارجتها الرئيسية في أسطول البحر الأسود "تضررت بشدة" جراء حريق.



وأضاف المسئول أن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك ضحايا بين القوات الروسية، غير أن الأرقام ليست واضحة.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطراد "موسكفا"، الذي يعتبر "الأخطر والأهم" لروسيا في البحر الأسود، قد غرق، مساء الخميس.



وتعتبر ضربة أوكرانيا "محورية" في سير الحرب الروسية-الأوكرانية، فهي أقوى ضربة تتعرض لها روسيا منذ بدء العملية العسكرية قبل أسابيع.



وتقول مصادر موالية لأوكرانيا إن "موسكفا" خرجت في عملية باستخدام طائرات بدون طيار، للتشويش على أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ.



وكانت صفحات موالية لأوكرانيا على تويتر ويوتيوب تداولت مقطع فيديو لواقعة قصف الطراد "موسكفا"، فيما لم يتم التأكد من مصدر الفيديو على الفور من مصدر مستقل.