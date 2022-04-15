 الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة ميجي إلى 137 قتيلا - بوابة الشروق
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الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة ميجي إلى 137 قتيلا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 3:43 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 3:43 م
ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية المعروفة دوليًا بـ "ميجي" في الفلبين والتي تسببت في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات عارمة بأجزاء من الفلبين، إلى 137 قتيلا، وفقدان 28 شخصًا وإصابة 8 آخرين بجروح.
وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها - في بيان أوردته شبكة "إبي إس - سي بي إن" اليوم /الجمعة/ - إن من بين الضحايا القتلى، 128 قتيلا بمنطقة /بيسايا الشرقية/، و6 قتلى بمنطقة /فيسياس الغربية/، بالإضافة إلى 3 آخرين بمنطقة /دافاو/.
كما نوه المجلس، إلى أنه لا تزال الأعداد قيد المصادقة، مشيرا إلى أن العاصفة تسببت في نزوح أكثر من 323 ألف شخص، بينما ألحقت أضرارا بـ 9 آلاف منزل، ودمرت 570 آخرين.

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