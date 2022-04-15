الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة ميجي إلى 137 قتيلا

السيسي يدير حوارا مع قادة القوات المسلحة حول الأحداث المحلية والعالمية وتأثيرها على المنطقة

استمرار اجتماعات المسار الدستوري الليبي لليوم الثالث بالقاهرة وسط أجواء إيجابية

أ ش أ: الالتزام بتعريفة الركوب الحالية شعار محافظات مصر بعد تحريك أسعار الوقود

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وتحذر من مغبة ذلك على أمن المنطقة