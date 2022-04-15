الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة ميجي إلى 137 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية المعروفة دوليًا بـ "ميجي" في الفلبين والتي تسببت في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات عارمة بأجزاء من الفلبين، إلى 137 قتيلا، وفقدان 28 شخصًا وإصابة 8 آخرين بجروح.
وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها - في بيان أوردته شبكة "إبي إس - سي بي إن" اليوم /الجمعة/ - إن من بين الضحايا القتلى، 128 قتيلا بمنطقة /بيسايا الشرقية/، و6 قتلى بمنطقة /فيسياس الغربية/، بالإضافة إلى 3 آخرين بمنطقة /دافاو/.
كما نوه المجلس، إلى أنه لا تزال الأعداد قيد المصادقة، مشيرا إلى أن العاصفة تسببت في نزوح أكثر من 323 ألف شخص، بينما ألحقت أضرارا بـ 9 آلاف منزل، ودمرت 570 آخرين.