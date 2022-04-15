«ثقافة جنوب سيناء» تواصل الاحتفال بليالى شهر رمضان

واصل فرع ثقافة جنوب سيناء مساء اليوم الخميس, فعاليات احتفالات الليالي الرمضانية بمسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، وذلك وفقًا لإستراتيجية وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بتفعيل المشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة في المناسبات الدينية، بحضور أحمد فريج، مدير عام ثقافة جنوب سيناء، والمحاسب فوزي همام، مستشار المحافظ للمحليات, والعميد عماد فكرى، نائب رئيس مدينة طور سيناء.

وقدمت فرقة الإنشاد الديني باقة من العروض المبهرة، تضمنت الأناشيد الدينية، والابتهالات، ومدح الرسول، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية.

وقال أحمد فريج، مدير عام ثقافة جنوب سيناء، إن أنشطة فرع ثقافة جنوب سيناء مستمرة بكافة المدن خلال شهر رمضان المبارك صباحًا ومساءً، حيث عقد قصر ثقافة طور سيناء , ورشة أشغال المرأة بعنوان "غرز الإيتامين"، لتدريب المشاركات على غرز الإيتامين لإنتاج وحدات من المفارش مستوحاة من الفن السيناوى, بهدف تحقيق العدالة الثقافية، وتمكين المرأة اقتصادياً.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريح لـ"الشروق" أنه جرى تنظيم ورشة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة طور سيناء، و تضمنت طرق الرسم على الفخار، وعمل جدارية " لتصميم جدارية مستوحاه من الفن الإسلامي، ومعبرة عن المفردات والعناصر الفنية لشهر رمضان، تلاها عقد ورشة للمواهب بعنوان "اكتشف موهبتك في الرسم " لإبراز موهبة الرسم، وتنمية المهارات الفنية للمشاركين.

وأكد أن بيت ثقافة أبورديس نظم اليوم محاضرة ثقافية بعنوان "الزكاة على من تجب " لتوضيح الشروط الأربع لزكاة المال , وعلى من تجب الزكاة، بينما نظم بيت ثقافة سانت كاترين، ورشة مواهب بعنوان "يوم للرسم والتلوين، لتشجيع النشء على رسم لوحات فنية معبرة عن المعالم السياحية باستخدام أدوات فنية بسيطة.

وتابع بينما نظم بيت ثقافة نويبع محاضرة ثقافية بعنوان "العشر الأواخر من رمضان" وتطرقت لأهم الأعمال التي يجب على المسلم الحرص عليها في العشر الأواخر من رمضان, والعلامات ودلائل ليلة القدر وفضلها عند الله عز وجل، لتدريب الأطفال دون الـ18عامًا على تصميم ورسم لوحات فنية لفانوس رمضان باستخدام أدوات فنية بسيطة.