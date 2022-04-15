مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي: كوريا الشمالية وراء عملية سرقة كبيرة للعملات المشفرة

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي أي) إن كوريا الشمالية وراء عملية سرقة كبيرة للعملات المشفرة الشهر الماضي بقيمة 620 مليون دولار.

وجاء في بيان للـ"إف بي أي" صدر في واشنطن يوم الخميس" من خلال تحقيقاتنا يمكننا التأكيد أن "لازاروس جروب" و "إيه بي تي "38، عملاء انترنت على صلة بكوريا الشمالية مسؤولون عن سرقة 620 مليون دولار في منصة إيثريوم تم الإبلاغ عنها في 29 آذار/مارس الماضي".

واختتم البيان بأن"الـ/إف بي أي/ بالتعاون من وزارة الخزانة وشركاء حكوميين أمريكيين آخرين ، سوف نستمر في كشف ومكافحة استخدام كوريا الشمالية للأنشطة المحظورة- بما في ذلك جرائم الإنترنت وسرقة العملات المشفرة- لتحقيق أرباح لصالح النظام".