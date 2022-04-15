منتخب اليد يهزم الدنمارك ويتأهل لنهائي بطولة Tibby الدولية للشباب

تأهل المنتخب المصري لشباب كرة اليد تحت 20 سنة "مواليد 2002"، إلى نهائي بطولة Tibby الدولية، التي ينظمها الاتحاد الفرنسي للعبة خلال الفترة من 13 حتى 17 أبريل الجاري، بعد الفوز على نظيره الدنماركي.

حقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 32-30، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم شباب الفراعنة بنتيجة 14-12 قبل أن يحافظ لاعبي مصر على تقدمهم طوال أحداث الشوط الثاني.

ويلتقي أبناء النيل، غدا السبت، مع الفائز من مباراة فرنسا والنرويج التي تنطلق بعد قليل في نهائي البطولة الدولية.

وتضم قائمة منتخب مصر: يوسف حاتم - أحمد إبراهيم - مصطفى قسطاوي - راضي محمد راضي - مروان حاتم - شهاب الدين علي - محمد سمير بدوي - عمر ناصر - أحمد سامح - عمر الفولي - مهاب سعيد - عمر معتز - محمد وهبة - محمد رفاعي - محمد طارق - بيجاد مروان.

وسينضم لبعثة المنتخب المصري في فرنسا آدم البشري المحترف في فرنسا.

ويقود منتخب مصر للشباب المدير الفني صابر حسين، ويعاونه المدرب العام عمرو خليفة، ومدرب الحراس وليد عبد المقصود، المدير الإداري محمد درنكي والدكتور ماجد مدحت مختص العلاج الطبيعي.