إصابة رامي صبري بقطع في الرباط الصليبي

تعرض رامي صبري، مدافع فريق فاركو لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك على هامش مشاركته في مواجهة الأهلي، أمس الجمعة.

وفاز النادي الأهلي على ضيفه فاركو بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت أمس الجمعة على إستاد القاهرة، في الجولة 25 من الدوري.

وأوضحت الإعلامية شيما صابر، زوجة اللاعب رامي صبري أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الأخير كشفت عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكتبت شيما صابر عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام: "الحمد لله على قضاء ربنا، رباط صليبي بس انت قدها، هتفاجأنا كلنا وهترجع بسرعة أحسن من الأول كمان".

وأضافت: "انت لاعب راجل جيت على نفسك امبارح وانت مصاب عشان فرقتك متلعبش ناقصة واحد.. على قد اجتهادك وقلبك الطيب أنا واثقة إن ربنا هيكون معاك وهيقومك بالسلامة".

يُذكر أن رامي صبري كان قد اشتكى من آلام في الركبة عقب نهاية مباراة الأهلي وفاركو، وأجرى بعد ذلك فحوصات طبية، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وانتهاء موسمه مع الفريق.