وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم بالمشاورات السياسية مع البحرين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم بالمشاورات السياسية مع البحرين، وأهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقية البحرينية المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن حسين التقى بنظيره البحريني عبد اللطيف الزيّاني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في جدة، معربا عن ترحيب بغداد بالاتفاق الذي تم بين البحرين وقطر، وعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، لافتا إلى أهمية تدعيم أوجه العلاقات الثنائية عبر تنويع أطر التشاور بما يساهم في تحقيق تطلّعات البلدين، ورفع وتيرة التعاون الثنائي لمجمل الجهود الجارية وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والصحية والتنموية بما يعود بالخير على كلا البلدين.

وأشار حسين إلى أن الأمن الوطني له علاقة بأمن المنطقة وتنعكس تداعياته على المنطقة، معربا عن استعداد العراق إلى التعاون الثنائي المثمر في المحافل الدولية.

من جهته، أكد الزياني اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق، واهتمامها باستقرار الوضع الأمني في العراق لما له من انعكاس إيجابي على الاستقرار بالمنطقة.