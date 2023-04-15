نظّمت أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حفلا للمنشد الديني أحمد العمري، وذلك ضمن حفلات ليالي رمضان الروحانية التى تحرص الجامعة على إقامتها خلال شهر رمضان الكريم، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، وتحت شعار "ليالى فى حب رسول الله".

جاء ذلك على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكان على رأس الحضور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وشدا المبتهل أحمد العمري بباقة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية، حيث اتسمت الاحتفالية بالأجواء الروحانية، وحرص العمري على تقديم الألحان الدينية الأصيلة، ومنها الابتهال الشهير "مولاي"، حيث برع فى أدائه ونال إعجاب الجميع، وكذلك "ماشى فى نور الله" و"قمر سيدنا النبي"، و"سبحانك" و"عليك سلام الله" و"لامونى لاموني" و"القلب يعشق" و"لأجل النبي" وغيرها من الألحان التراثية الأصيلة.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت مؤخرا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها .