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كسر الزمالك عقدة الأهلي ومديره الفني مارسيل مولر بفوز ثمين بمنيجة 1/2 اليوم الإثنين على ستاد القاهرة في مباراة القمة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

ويدين الزمالك بالفوز لمهاجمه التونسي سيف الجزيري الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 44 و86، بينما أحرز أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 73.

وحقق الزمالك فوزه الأول على الأهلي تحت قيادة كولر بعد أربعة انتصارات متتالية للمدرب السويسري ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة ليحتل المركز العاشر متخلفا بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز التاسع بعدما تكبد حامل اللقب خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم.

بدأ مارسيل كولر مدرب الأهلي اللقاء بتوليفة هجومية جديدة تضم الثلاثي موديست وطاهر محمد وعمر كمال عبد الواحد خلفهما ثلاثي الوسط كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة، بينما احتفظ بالتوليفة الدفاعية التي تضم الرباعي محمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم مع حارس المرمى مصطفى شوبير.

أما جوزيه جوميز مدرب الزمالك فقد اعتمد على محمد عواد أمامه الرباعي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وعمر جابر أمامهم ثنائي الارتكاز نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد خلف المحاور زيزو وناصر ماهر وأحمد حمدي وأمامهم رأس الحربة التونسي سيف الجزيري.

قدم الفريقان أداء متواضعا للغاية حيث غاب الانسجام بين لاعبي الأهلي ولم يهدد مرمى الزمالك سوى بكرات عرضية غير مؤثرة من علي معلول، ورأسية من عمر كمال عبد الواحد بجوار القائم.

أما الزمالك غلب على أدائه الحذر الدفاعي والميل للاستحواذ والكرات الطولية لاستغلال هفوات مدافعي الأهلي حيث ارتبك رامي ربيعة في استقبال كرة من مصطفى شوبير، ليخطفها زيزو وينفرد بالمرمى لكنه تباطأ في التسديد ليخرج مصابا بعد اصطدام برامي ربيعة.

واضطر جوميز لاستبدال زيزو ليشارك مكانه ترافيس موتيبا بعد مرور 18 دقيقة.

ونشط الزمالك في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث سدد عبد الله السعيد ركلة حرة فوق العارضة، وبعدها مرر ناصر ماهر كرة بينية إلى سيف الجزيري ليسدد في جسد شوبير قبل أن ترتد الكرة له مجددا ليهز الشباك بهدف أول.

ومع بداية الشوط الثاني أسرع كولر بإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة لتنشيط خطي الوسط والهجوم حيث أشرك عمرو السولية ورضا سليم ووسام أبو علي مكان نيدفيد وطاهر وموديست، بينما شارك مصطفى الزناري مكان أحمد فتوح، ليتولى عمر جابر مهام الجبهة اليسرى.

وسعى الأهلي لتسجيل هدف مبكر وكاد السولية أن يهز الشباك بعد مرور 35 ثانية بتسديدة مرت بجوار القائم.

واصل الثنائي محمد عبد المنعم وربيعة الهفوات الدفاعية ليستغل سيف الجزيري الموقف ويحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 54 إلا أن تقنية الفيديو تدخلت بإلغاء قرار الحكم إبراهيم نور الدين، وتبرئة ربيعة من عرقلة المهاجم التونسي.

وفي الدقيقة 66 أجرى مدرب الزمالك تبديلين لتنشيط المحاور الهجومية بإشراك محمد شحاتة وسيد عبد الله نيمار مكان أحمد حمدي وعبد الله السعيد، بينما شارك أحمد عبد القادر مكان محمد هاني ليعود عمر كمال عبد الواحد لأداء مهام الظهير الأيمن.

ووصل الأهلي إلى مرمى الزمالك بكرة عرضية من عمر كمال عبد الواحد قابلها رضا سليم بقدمه فوق العارضة بمسافة كبيرة في الدقيقة 72.

وبعدها بثوان قليلة خدع أفشة مدافعي الزمالك بكرة إلى رضا سليم داخل منطقة الجزاء ليمررها المغربي إلى أحمد عبد القادر الذي قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك ليسجل الأهلي التعادل في الدقيقة 73.

وضغط الأهلي سعيا لهدف ثان حيث سدد أحمد عبد القادر كرة ضعيفة في أحضان محمد عواد بالدقيقة 79 تبعها تبديل جديد للزمالك بنزول سيف فاروق جعفر مكان ناصر ماهر.

وأضاع السولية فرصة جديدة في الدقيقة 83 عندما مرر كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء بدلا من التسديد في المرمى.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي بأربع دقائق، ارتبك مدافعي الأهلي في تشتيت رمية تماس طولية من مصطفى الزناري لتصل الكرة إلى دونجا الذي سدد كرة أبعدها شوبير وانتهت بلمسة لسيف الجزيري في الشباك.

احتسب الحكم ست دقائق وقت بدل ضائع، كاد خلالها الزمالك أن يضيف هدفا ثالثا لكن مصطفى شوبير أنقذ فرصة خطيرة أمام سيد نيمار، وتبعها نبيل دونجا بتسديدة بجوار القائم وبعدها سدد نيمار كرة ضعيفة أمسكها شوبير بسهولة.

وفي الدقيقة 94 اخترق رضا سليم من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية في الشباك من الخارج ارتدت بهجمة سريعة للزمالك أنهاها موتيابا بتسديدة طائشة برعونة وأنانية.