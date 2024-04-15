إخماد حريق بجوار مقابر المشربية بمدينة دهب

استجابت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، لشكوى أحد المواطنين اليوم الإثنين، من وجود مطبق صرف صحي مكسور بالممشى السياحي، وذلك ضمن حملة "كن إيجابي" التي أطلقتها الوحدة المحلية للإبلاغ عن أي تجاوزات، أو مشكل تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.

وقال اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه يجري متابعة حملة "كن إيجابي" باستمرار، ويجري التحرك الفوري عقب تلقي أي شكاوى من المواطنين إلى المكان المحدد، والتعامل الفوري لحل المشكلة، مؤكدًا أنه جرى تغيير المطبق المكسور ومعالجة المنطقة حوله، للحفاظ على سلامة المواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، والتي تعد من أهم المدن السياحية بقطاع خليج العقبة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى أيضًا إطلاق حملة للتعامل مع الشكوى المقدمة من أحد المواطنين اليوم بشأن وجود حريق في القمامة بجوار مقابر المشربة، وجرى إطفاء الحريق ورفع المخلفات، وشن حملة نظافة موسعة للمكان.

وأهاب رئيس المدينة، المواطنين بالتفاعل الإيجابي مع حملة "كن إيجابي"، ورصد أي مخالفات، أو أمور غير طبيعية، أو أشياء تضر بالصالح العام وبالمواطنين، بإرسالها على الصفحة الرسمية لمدينة دهب للتعامل معها والعمل على حلها.