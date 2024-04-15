تذبذب كبير لأسعار النفط في التعاملات الآسيوية

شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط تذبذبا في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، بعد تراجع المخاوف من اشتعال حرب بين إيران وإسرائيل، عقب الهجوم الجوي الذي شنته طهران على تل أبيب يوم السبت الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام برنت ارتفع في بداية التعاملات الآسيوية اليوم بنسبة 0.7% إلى 91.05 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع إلى أقل من 90 دولارا للبرميل.

وشنت إيران هجوما جويا على إسرائيل باستخدام أكثر من 300 صاروخ ومسيرة، وهو أول هجوم تشنه إيران من أراضيها مباشرة على إسرائيل. وجاء هذا الهجوم الذي كان متوقعا على نطاق واسع، ردا على هجوم استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في دمشق، وأسفر عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت بلومبرج عن محللي آر.بي.سي كابيتال ماركتس للاستشارات، وبينهم هيلما كروفت، القول في مذكرة إن "الحرب قد تتجه إلى أسفل على سلم التصعيد إذا التزمت الحكومة الإسرائيلية بنصيحة البيت الأبيض ولم ترد على الهجوم الإيراني، ورغم أن التحرك الإيراني كان أغلى ثمنا كثيرا من الانتقامات الإيرانية السابقة من إسرائيل، كان تم الإبلاغ عنه بشكل مسبق".

يذكر أن النفط كان أحد أفضل السلع أداء في الأسواق العالمية خلال العام الحالي في ظل استمرار خفض إنتاج تجمع "أوبك بلس" للدول المصدرة للنفط حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما أدى إلى تراجع الإمدادات في السوق، في حين زاد الطلب العالمي.

وبحلول الساعة الثانية و22 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 0.5% إلى 89.96 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.6% إلى 85.16 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.