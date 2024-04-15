شعبة السيارات: الأسعار ارتفعت 25% بعد انخفاضها 30% بسبب تغير سعر الدولار الجمركي

أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات شهدت انخفاضًا ملحوظًا ‏بنسبة تقارب 30% خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتراجع سعر الدولار في السوق ‏الموازية إلى مستويات 50 جنيهًا أو أقل‎

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وأشار خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون ‏المصري، مساء الأحد، إلى حدوث تقلبات سعرية مع تحرير سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار في السادس ‏من مارس الماضي‎

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وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار من 70 جنيهًا إلى مستويات 47.5 جنيهًا مع تحرير سعر الصرف؛ أدى إلى انخفاض ‏أسعار السيارات بنسبة 25% أو 26‏‎%‎، موضحًا أن هذا الانخفاض لم يكن بنفس النسبة لما حدث مع السيارات بسبب ‏زيادة سعر الدولار الجمركي على السيارات الأوروبية بين 10% إلى 12‏‎%‎‏ من سعر السيارة.‏



وبين أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهًا إلى 47.5 جنيهًا قد «أكل» حوالي 12% من الانخفاض، موضحا ‏أن السيارات الأوروبية «زيرو جمارك»؛ تراجعت بنسبة 18% مقارنة بأعلى سعر لها في نهاية 3 يناير 2024، مع ‏بلوغ سعر الدولار في السوق السوداء 70 جنيهًا‎

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وأوضح أن السيارات الأوروبية ذات المحرك سعة 2000 سي سي تأثرت بشكل خاص بتغيرات سعر الدولار الجمركي، لا ‏سيما أنها تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ورسم جدول 15%، ورسم تنمية 5‏‎%‎‏.‏



وأضاف أن تغير سعر الدولار الجمركي أدى إلى «موازنة غريبة» في أسعار هذه السيارات، موضحا أن انخفاض سعرها ‏بسبب انخفاض سعر الدولار بنسبة 30% قد تم تعويضه بارتفاع الرسوم الجمركية، قائلا: «هذه السيارات اللي انخفض ‏ارتفع ثاني في الجمارك سعر العربية الـ 2000 سي سي لا ارتفع ولا انخفض».‏



أما بالنسبة للسيارات الكورية واليابانية والصينية، أوضح «السبع» أنها قد شهدت انخفاضًا بنسبة 30‏‎%‎، مشيرا إلى أن ‏ارتفاع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 25%؛ أدى إلى صعودها مجددا بنسبة 25% بسبب زيادة الجمارك. ‏