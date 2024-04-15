شعبة السيارات: الأسعار ارتفعت 25% بعد انخفاضها 30% بسبب تغير سعر الدولار الجمركي

أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات شهدت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة تقارب 30% خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات 50 جنيهًا أو أقل
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وأشار خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، إلى حدوث تقلبات سعرية مع تحرير سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار في السادس من مارس الماضي
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وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار من 70 جنيهًا إلى مستويات 47.5 جنيهًا مع تحرير سعر الصرف؛ أدى إلى انخفاض أسعار السيارات بنسبة 25% أو 26%، موضحًا أن هذا الانخفاض لم يكن بنفس النسبة لما حدث مع السيارات بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي على السيارات الأوروبية بين 10% إلى 12% من سعر السيارة.
وبين أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهًا إلى 47.5 جنيهًا قد «أكل» حوالي 12% من الانخفاض، موضحا أن السيارات الأوروبية «زيرو جمارك»؛ تراجعت بنسبة 18% مقارنة بأعلى سعر لها في نهاية 3 يناير 2024، مع بلوغ سعر الدولار في السوق السوداء 70 جنيهًا
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وأوضح أن السيارات الأوروبية ذات المحرك سعة 2000 سي سي تأثرت بشكل خاص بتغيرات سعر الدولار الجمركي، لا سيما أنها تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ورسم جدول 15%، ورسم تنمية 5%.
وأضاف أن تغير سعر الدولار الجمركي أدى إلى «موازنة غريبة» في أسعار هذه السيارات، موضحا أن انخفاض سعرها بسبب انخفاض سعر الدولار بنسبة 30% قد تم تعويضه بارتفاع الرسوم الجمركية، قائلا: «هذه السيارات اللي انخفض ارتفع ثاني في الجمارك سعر العربية الـ 2000 سي سي لا ارتفع ولا انخفض».
أما بالنسبة للسيارات الكورية واليابانية والصينية، أوضح «السبع» أنها قد شهدت انخفاضًا بنسبة 30%، مشيرا إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 25%؛ أدى إلى صعودها مجددا بنسبة 25% بسبب زيادة الجمارك.