عمرو أديب يحتفل بفوز الزمالك: أخيرا كسرنا حظ الأهلي المتين

احتفى الإعلامي عمرو أديب، بفوز نادي الزمالك على الأهلي، في مباراة القمة رقم 127، والتي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لواحد.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «ياما أنت كريم يارب، أخيرا أخيرا كسرنا حظ الأهلي المتين، كانت حتضيع زي ما ضاعت سنين، بس ربك حب يفرحنا مرة على سبيل التعويض والطبطبة».

وأضاف: «نادي فنان نادي حريف بس مكنش مصروف له بقرش حظ أو توفيق. من اليوم وطالع زماااااالك.

وعلى فكره كان لينا بنالتى (ضربة جزاء)».

ياما انت كريم يارب اخيرا اخيرا كسرنا حظ الاهلى المتين كانت حتضيع زي ما ضاعت سنين بس ربك حب يفرحنا مره على سبيل التعويض والطبطبه . نادى فنان نادي حريف بس مكنش مصروفله بقرش حظ او توفيق . من اليوم وطالع زماااااالك . وعلى فكره كان لينا بنالتى 😂😂😂 — Amr Adib (@Amradib) April 15, 2024

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، والمؤجل بينهما من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول للزمالك في الدقيقة 45، ثم أدرك البديل أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 74، قبل أن ينجح الجزيري في تسجيل هدفه الثاني وهدف الفوز للزمالك في الدقيقة 86.