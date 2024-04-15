رئيس وزراء العراق لـ بايدن: يهمنا إيقاف الحرب المدمرة في غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، العمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة.

وقال السوداني، في كلمة له خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن زيارته إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق، ولها أهمية في تأريخ العلاقة بين البلدين.

وأشار إلى أن «الحرب على داعش كانت أساس التعاون بين العراق والولايات المتحدة»، مؤكدًا أن «النصر على داعش الإرهابي، مهم وتحقق بتضحيات العراقيين ودعم الأصدقاء».

ولفت إلى «العراق في طور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية»، قائلًا إنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي الشراكة المستدامة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجية.

وأكد التزام حكومته بمخرجات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة، مضيفًا: «حكومتي جادة في تنفيذ هذه الاتفاقية، ووجودي في واشنطن يحمل الرغبة بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات».

وفي سياق متصل، شدد على أن «العراق ملتزم تجاه مختلف القضايا وخصوصاً ما يحصل في المنطقة»، معقبًا: «نتفق على مبادئ القانون الدولي، ونرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء».

وأضاف: «يهمنا كثيراً إيقاف الحرب المدمرة في غزة، ونأمل من كل الأطراف المعنية الالتزام بضبط النفس».

وشدد على ضرورة وقف اتساع الصراع في المنطقة، مجددا في الوقت نفسه «التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية».