صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح الـ101 ألف وحدة يتقصر على المستبعدين من الأولوية في الإعلان الأخير

قالت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن طرح الـ101 ألف وحدة سكنية سيتقصر على المستبعدين من الأولوية في الإعلان الأخير.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الأمر مشروط بأن ألا تكون هذه الحالات مرفوضة لأي سبب من الأسباب التي يحددها الصندوق.

وأوضحت أن طرح الـ101 ألف وحدة سيتم على دفعة واحدة كما جرت العادة وكما حدث في الطرح السابق، لكنه يقتصر على المستبعدين من إعلان سكن لكل المصريين 5.

ولفتت إلى أن هذه الحالات لن يُطلب منها تقديم الكثير من الأوراق لإرفاقها عبر كراسة الشروط، غير أنها أوضحت أنه قد يكون هناك اختلاف في التسعير وقيمة الدعم والتمويل.

ونوهت بأن العميل فور أن يطلع على كراسة الشروط، سيحدِّد المدينة التي يرغب في الحجز بها، ومن ثم التقديم دون أعباء أو مستندات كثيرة كما جرى في الإعلان السابق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التقدم لحجز وحدات المرحلة الأولى ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المناطق والمدن الجديدة، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، ومنصة مصر العقارية.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان الثلاثاء، أن المرحلة الأولى للوحدات تشمل مشروعات (ديارنا - جنة وسكن مصر - إسكان حر - إسكان متنوع)، بهدف التنوع في طرح الوحدات السكنية لتلبية مختلف شرائح الدخل.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الطرح يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيراً إلى أنه خطوة جيدة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

لمعرفة التفاصيل:

وزير الإسكان: بدء التقدم لحجز وحدات المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية