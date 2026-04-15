جيش الاحتلال يزعم مهاجمة أكثر من 200 هدف لحزب الله في جنوب لبنان آخر 24 ساعة

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مهاجمة أكثر من 200 هدف لحزب الله في جنوب لبنان خلال آخر 24 ساعة.

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن الأهداف تشمل: عناصر حزب الله، وبعض المباني العسكرية، وحوالي 20 منصة إطلاق.

ووفق مزاعمه، فإن «بعض منصات الإطلاق أطلقت القذائف الصاروخية نحو إسرائيل، حيث تم تدميرها بعمليات سريعة من إغلاق الدائرة».

واستشهد 14 شخصًا إثر غارات إسرائيلية منذ صباح اليوم الأربعاء على عدة قرى في جنوب لبنان، وفق إعلام محلي، غداة اتفاق لبنان وإسرائيل على عقد مفاوضات مباشرة.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بسقوط «أربعة شهداء من عائلة واحدة في غارة على منزل فجرا على جباع في قضاء النبطية فاستشهد المواطن وزوجته وابنهما وزوجته»، مشيرةً إلى «إغارة الطيران الحربي المعادي على بلدة النبطية الفوقا وعلى طريق حبوش - عربصاليم».

كما تمكن الدفاع المدني اليوم، من انتشال جثث أربعة قتلى وسحب ثلاثة جرحى جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مجمع «الخضرا» فيمنطقة قدموس في قضاء صور، كما أغار الطيران الحربي على ياطر وزبقين.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن ضربتَين إسرائيليتَين استهدفتا مركبتَين في بلدتَي السعديات والجية الساحليتَين المتجاورتَين، على بُعد نحو 20 كيلومترًا جنوب بيروت.

وأضافت الوكالة أن الضربتَين اللتَين استهدفتا بلدتين خارج مناطق النفوذ التقليدية لـ«حزب الله» وقعتا على الطريق الساحلي السريع الذي يربط بيروت بالجنوب.