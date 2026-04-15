نائب عن حزب الله: على الحكومة اللبنانية إعادة النظر في قرار التفاوض مع إسرائيل

دعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب عن حزب الله اللبناني حسين فضل الله، حكومة بلاده إلى إعادة النظر في قرار التفاوض مع إسرائيل.

وبحسب ما نشره موقع قناة «MTV» اللبنانية، اعتبر النائب أن «السلطة في بيروت غير مؤهلة، وتتغلب فيها المصالح الفردية - وأحيانًا الطائفية - على حساب الوطن».

ورأى في مؤتمر صحفي من مجلس النواب، أن «السلطة تُمعن في تقديم التنازلات للعدو، ودخلت مسارًا خاطئًا يزيد الشرخ بين اللبنانيين»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «على السلطة اللبنانية أن تعيد النظر في حساباتها وتعود إلى شعبها.. فالسلطة هي من سحبت الجيش من الجنوب لتتركه فريسة للاحتلال وتعطيه فرصًا مجانية»، وفق وصفه.

واتفقت إسرائيل ولبنان على إجراء مزيد من المفاوضات المباشرة «في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل متبادل»، وذلك وفقًا لبيان صادر عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، عقب إجراء محادثات مباشرة في واشنطن، الثلاثاء.

وذكر البيان أنه خلال هذه المناقشات - التي تُعد الأولى من نوعها بين الجانبين منذ عقود - أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تتجاوز المحادثات نطاق اتفاق 2024، وأن تفضي إلى إبرام اتفاق سلام شامل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أكدت أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه بين الحكومتين، برعاية الولايات المتحدة، وليس عبر أي مسار منفصل.

كما شددت الولايات المتحدة على أن هذه المفاوضات تنطوي على إمكانية إتاحة مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي للبنان، فضلًا عن توسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين.

من جانبها، وصفت سفيرة بيروت في واشنطن الاجتماع التمهيدي بأنه كان جيدا، وذكرت في تصريحات صحفية أنها أكدت خلال الاجتماع الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024.

وذكرت أنها شددت خلال الاجتماع على سلامة أراضي لبنان وسيادة الدولة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، موضحة أنها دعت إلى وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى بيوتهم واتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعانيها نتيجة النزاع المستمر.