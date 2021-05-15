أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، إعطاء 57.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ945 ألفا و574 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق البرازيل تسعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 16 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 15.5 مليون حالة، والوفيات 432 ألفا و628 حالة.

ومر عام و11 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.