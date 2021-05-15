أسامة ربيع: نعمق المجرى الملاحي بالقناة لمواكبة الأجيال الجديدة من السفن العملاقة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع تطوير القناة سيتم في الكيلو 122 إلى 162، موضحًا أنه سيتم ازدواج القناة في مساحة 10 كيلومترات من الكيلو 122 إلى 132 بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، إضافة إلى توسعة المجرى وتعميقه من الكيلو 132 إلى 162.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنه تفقد اليوم بداية العمل في البحيرات المرة الصغرى والتي ستشهد توسعة في مساحة 10 كيلومترات، ذاكرًا أن تلك التوسعة تنضم لقناة السويس الجديدة، ما سيعمل على زيادة عدد السفن العابرة، فضلًا عن أنه سيقلل من زمن العبور في الاتجاهين.

وذكر أن الازدواج في القناة سيكون بمسافة 82 كيلو مترًا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية، مشيرًا إلى توسعة القناة من الكيلو 132 إلى 162 بمسافة 40 مترًا ناحية الشرق وتعميق المنطقة من 66 قدمًا حتى 72 قدمًا.

وأشار إلى أهمية تعميق المجرى الملاحي في مواكبة الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، فضلًا عن تحسينه من عملية الملاحة داخل القناة، لافتًا إلى الانتهاء من أعمال تطوير المجرى الملاحي خلال 24 شهرًا، علاوة على 6 أشهر أخرى احتياطية.

وأوضح أن أعمال تطوير المجرى الملاحي تتم بكراكات الهيئة إضافة إلى الكراكة الجديدة «مهاب مميش»، مضيفًا أنه سيتم الاستعانة بمعدات خارجية للمساعدة في حالة استدعى الأمر لذلك.

وأكد متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات تطوير القناة بصفة يومية، موضحًا أن الهيئة تتلقى دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية وهذا ما يشجعها على الاستمرار في العمل وإنجاز المشروعات في توقيتها المحدد.

ولفت إلى انتظام العمل في الممر الملاحي بالتزامن مع مشروع تطوير القناة، فضلًا عن أنه سيتم العمل خلال الفترات التي لا تشهد مرور للسفن عند العمل في المنطقة من الكيلو 132 إلى 162.

وشهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة الجارى تنفيذه بالكيلو متر 122 ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.



