أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 7ر38 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 861 ألفا و36 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا 3 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 20 أسبوعا.



ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 59ر3 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 85 ألفا و909 حالة.



ومضى عام و15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.