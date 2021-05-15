الفلبين تمدد حظرا على المسافرين من دول تشهد انتشار السلالة الهندية من كورونا

أعلن مسؤولون في الفلبين، اليوم السبت، أن البلاد مددت حظرا على المسافرين القادمين من دول بها حالات إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وقالت وزارة الصحة إنه تبين إصابة عشرة مرضى آخرين بسلالة B.1.617 من كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 12 في البلاد.

وتسعة من المرضى هم أفراد طاقم سفينة الشحنة "إم في أثينز بريدج" التي رست في مانيلا الأسبوع الماضي للحصول على مساعدة طبية لاثنين من طاقمها كانا في حالة حرجة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحالة العاشرة هي لبحار عاد إلى للفلبين قادما من بلجيكا عبر الإمارات في أبريل الماضي.

وفي محاولة لاحتواء دخول السلالة الهندية، قال خايمي مورينتي، مفوض مكتب الهجرة الفلبيني إنه لن يسمح للمسافرين من الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا بدخول الفلبين حتى 31 مايو.

وأضاف أنه تم توسيع نطاق حظر الدخول ليشمل دولتي عمان والإمارات ابتداء من اليوم السبت.

وتم تنفيذ الحظر لأول مرة في 29 أبريل للمسافرين من الهند أو أولئك الذين سافروا مؤخرًا إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وتم فرض تمديد الحظر بعد أن ذكرت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف السلالة الهندية لدى عاملين فلبينيين في الخارج عادا إلى البلاد في أبريل.

وشفي المريضان بالفعل وهما رجلان يبلغان 37 و58 عاما، ولم يختلطا بأي فرد من الأسرة أو مجتمعهم، لأنه تم حجرهما لدى الوصول، بحسب وزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الفلبين إلى مليون و138 ألفا و187 إصابة اليوم السبت، بعد تسجيل وزارة الصحة 6739 إصابة جديدة. وتم تسجيل 93 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 19 ألفا و51.