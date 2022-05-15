احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بالحق في الإجهاض

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تجمع العديد من الأشخاص في العاصمة الأمريكية واشنطن ومدن أخرى في البلاد للتظاهر من أجل حقوق الإجهاض.

ففي واشنطن احتشد آلاف من الأشخاص بعد ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) في منتزه ناشيونال مول.

وأراد المتظاهرون التوجه إلى مقر المحكمة العليا في البلاد.

كما شهدت مدن أخرى مثل لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك احتجاجات مماثلة.

وأعلن عن مئات المظاهرات التي تم تنظيمها اليوم السبت في جميع أنحاء البلاد.

ودعت عدة منظمات الجمهور إلى النزول إلى الشوارع.

ولا يوجد في القوانين الاتحادية قانون يسمح بالإجهاض أو حظره.

ومع ذلك يسمح بالإجهاض على الأقل حتى يصبح الجنين قابلا للحياة – ويقاس ذلك اليوم من الولادة حتى الأسبوع رقم 24 لحياة الجنين .

أساس هذا الحكم صدر عن المحكمة العليا الأمريكية في عام 1973.

كانت مجلة "بوليتيكو" قد نشرت في بداية شهر مايو مسودة حكم المحكمة العليا.

وفي حالة عدم وجود تشريع اتحادي سيكون للولايات نفسها الحق في استصدار حكم قضائي في الأمر.