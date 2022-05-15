يستأنف المخرج إسماعيل فاروق، غدا الاثنين، تصوير أحداث فيلمه الجديد "مغامرات كوكو"، بمدينة شبرامنت بالجيزة.

وقال فاروق، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المقرر أن يستأنف غدا تصوير مشاهد "مغامرات كوكو" داخل أحد الاستوديوهات بمدينة شبرامنت بمشاركة عدد من أبطال العمل، مضيفا: "توقفنا عن التصوير طوال شهر رمضان الماضي، نظرا لانشغال عدد من أبطال الفيلم بالماراثون الدرامي الرمضاني".

وتابع فاروق أنه من المقرر أن يكثف عدد ساعات التصوير خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الفيلم من المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الخير والشر، ليس بين البشر فقط، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

"مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، محمد أسامة "أوس أوس"، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإنتاج عمرو طنطاوي، وإخراج إسماعيل فاروق.