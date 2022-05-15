دار الإفتاء تعلق على احتفال محمد صلاح مع مؤمن زكريا: الإنسانية قبل التدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علقت دار الإفتاء على حرص النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى على الاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزى مع النجم مؤمن زكريا من ملعب ويمبلى، فى مفاجأة سعيدة كشف عنها الفرعون عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام".

وقالت والدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: الإنسانية قبل التدين والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر والأخلاق ليست قاصرة على الرياضة.. بل هى منهج حياة.

احتفل محمد صلاح، لاعب ليفربول، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا، الذي حضر مباراة تشيلسي من ملعب ويمبلي.

وكان ليفربول قد فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الثامن في تاريخه بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

وتواجد مؤمن زكريا في غرفة ملابس ليفربول بعد نهاية المباراة ليحتفل باللقب الغائب عن دولاب بطولات الريدز منذ 2006.

وتفاعل لاعبو ليفربول مع مؤمن زكريا في غرفة الملابس ليرفع من روحه المعنوية.